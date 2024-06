Sie flüchtete mit 8,2 Millionen Euro! Schwerkriminelle nach 14 Tagen U-Haft wieder frei

Bremen - Wie kann das sein?! Yasemin G. (31) hatte an Pfingsten 2021 8,2 Millionen Euro gestohlen und war anschließend drei Jahre auf der Flucht. Erst im März dieses Jahres stellte sich die 31-Jährige - und ist nun schon wieder auf freiem Fuß!

Yasemin G. (31) hatte sich Anfang März den Behörden nach drei Jahren auf der Flucht gestellt. © Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Bremen

Wie ihr Anwalt Carsten Scheuchzer der Bild bestätigte, ist die Millionen-Diebin nach nur 14 Tagen in Untersuchungshaft entlassen worden. "Sie ist seitdem unter Auflagen auf freiem Fuß", erklärte er und nannte die Bedingungen dafür: "Sie muss sich zweimal die Woche bei der Polizei melden."

Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich bislang nicht dazu geäußert. Dennoch erscheint es äußert fragwürdig, wie eine Kriminelle, deren Beute noch immer verschwunden ist, nicht im Gefängnis sitzt.

Statt hinter schwedischen Gardinen hält sich G. derzeit bei ihrer Familie auf. "Sie kommt langsam zur Ruhe. Es war eine aufregende und anstrengende Zeit", erklärte Scheuchzer weiter. "In ihrem gewohnten Umfeld und bei ihrer Familie fühlt sie sich wohl. Sie arbeitet bisher nicht wieder nach meinem Kenntnisstand."

Dass drei Jahre auf der Flucht für den Behörden nicht spurlos an einem Menschen vorbeigehen, dürfte klar sein. Aufgrund der Verbindungen zum berühmten Miri-Clan, der ihr bei der Flucht laut Recherchen von rbb24 und Report München geholfen haben soll, dürfte ihr Leben in der Türkei aber auch nicht so schlecht gewesen sein.