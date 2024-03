Drei Jahre auf der Flucht: Deutsche Millionen-Diebin stellt sich Polizei!

Die Bremer Millionen-Diebin hat sich am Dienstag der Polizei in Bremen gestellt. © Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Bremen

Die Mitarbeiterin eines Geld- und Werttransportunternehmens hatte im Mai 2021 mehrere Millionen Euro Bargeld gestohlen. Seitdem hatten Staatsanwaltschaft und Polizei nach der Frau gefahndet. Am Dienstagvormittag konnten Zielfahnder die Verdächtige am Bremer Flughafen festnehmen, wie ein Sprecher erklärte.

Die Tatverdächtige war in dem Unternehmen dafür zuständig, von Kunden bestellte Gelder zu verpacken und sie über einen Sicherheitstransport zustellen zu lassen. Am 21. Mai 2021 hatte sie mehrere mit Geld gefüllte Sicherheitstaschen in einem Rollcontainer gestohlen und sich anschließend krankgemeldet.

Der Fehlbetrag wurde erst einige Tage später festgestellt.

Die 31-Jährige war zunächst ins Ausland geflüchtet, entschied sich nach Angaben der Polizei nun jedoch dazu, sich den Behörden zu stellen. Ihr Anwalt kündigte ihre Absicht zur Rückkehr an, bei ihrer Ankunft am Bremer Flughafen wurde sie direkt von den Beamten empfangen und festgenommen.