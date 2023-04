Er war alleine im Regionalexpress unterwegs: Wem gehört dieser Hund?

Bremen - Die Polizei Bremen bittet um Mithilfe in einem besonderen, tierischen Fall: Bereits seit Freitag, dem 14. April wird der Halter eines hellbraunen Mischlingsrüden gesucht, der alleine im RE1 von Hannover in Richtung "Norddeich" unterwegs war.

Wer kann Hinweise zu dem Halter oder der Halterin dieses Mischlingsrüden geben? Das Tier wurde am 14. April in einem Zug der Linie RE1 zwischen Hannover und Bremen aufgegriffen. © Tierheim Bremen

Der Hund wurde im Regionalexpress, der den Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Niedersachsen um 19.20 Uhr verlassen hatte, von einem besorgten Fahrgast in Obhut genommen und am Hauptbahnhof Bremen der dortigen Bundespolizei übergeben.

Zuvor hatte sich auf Nachfrage des Fahrgastes im Zug selbst kein Halter des umherirrenden Tieres gemeldet. In der Hansestadt traf der Zug der Linie RE1 (Zugnummer 4430) demnach um 20.39 Uhr ein.

Wie die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung schreibt, sei weder auszuschließen, dass der Hund an einem Bahnhof zwischen Hannover und Bremen in den Zug eingestiegen sei, noch, dass sein Halter einen Zielbahnhof zwischen Bremen und Norddeich gehabt habe und somit den Ausstieg am Bremer Hauptbahnhof nicht bemerkt habe.

Der Zug hat zwischen Hannover und Bremen an den Bahnhöfen Wunstorf, Nienburg, Eystrup, Dörverden, Verden, Achim und Bremen-Mahndorf gehalten.

Der Rüde befindet sich nun in Obhut des Tierheims Bremen-Findorff.