03.04.2023 14:35 Großeinsatz der Feuerwehr: Einfamilienhaus brennt, sechs Bewohner gerettet

Von Luisa Buck

Bremen/Achim - An der Landesgrenze zu Bremen ist am Montagmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Sechs Bewohner konnten gerettet werden. Die Flammen schlugen auch auf das Dach des Einfamilienhauses über. © Jörn Hüneke Da sich der Einsatzort direkt an der Grenze zwischen Bremen und Achim im Landkreis Verden befand, rückten zeitgleich zahlreiche Feuerwehren aus beiden Zuständigkeitsbereichen an, um den Brand zu bekämpfen. Die Flammen, die im unteren Bereich des Hauses ausgebrochen waren, konnten laut Feuerwehrsprecher schnell gelöscht werden. Das Untergeschoss brannte allerdings größtenteils aus. Die Flammen schlugen auch über den Wintergarten auf das Dach des Hauses über. "Eine Brandausweitung auf das Nachbarhaus konnte erfolgreich verhindert werden", so der Sprecher der Kreisfeuerwehr Verden weiter. Bremen Tödlicher Unfall in Bremen: Fußgängerin (†19) mehrere Meter durch die Luft geschleudert Rund 80 Kräfte der Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte zu dem Einsatzort an. © Jörn Hüneke Alle sechs Bewohner wurden vom Rettungsdienst auf eine Rauchgasvergiftung untersucht und zum Teil auch behandelt.

Titelfoto: Jörn Hüneke