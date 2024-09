14.09.2024 11:52 2.616 Kinderzimmer in Flammen: Mutter und ihre beiden Kinder sterben

In der Nacht zu Samstag kamen eine Mutter und ihre beiden Kinder bei einem Brand in ihrer Wohnung in Bremen ums Leben. Der Vater bleibt schwer verletzt zurück.

Von Mila Martinez

Bremen - In der Nacht zu Samstag kam es in Bremen zu einem schrecklichen Unglück. Eine Mutter und ihre zwei Kindern kamen bei einem Feuer in ihrer Wohnung ums Leben. Der Vater bleibt schwer verletzt zurück. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Mutter (35), sowie die beiden Kinder (drei und sechs Jahre) nur noch tot aus der brennenden Wohnung bergen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Wie die Polizei am Samstag mitteilt, rückte die Feuerwehr gegen 2.55 Uhr zu dem Brand in die Wohnung im Ortsteil Ellener Feld aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, fanden sie den Vater (36) vor dem Haus vor. Er gab an, dass sich seine Familie noch in der Wohnung befinde. Atemschutztrupps drangen umgehend in die in Flammen stehende Wohnung ein. Dort entdeckten sie die Mutter (35) und die beiden Kinder (drei und sechs Jahre) tot im Kinderzimmer. Sofort wurde die drei Personen nach draußen gebracht, wo der Rettungsdienst noch versucht hatte alle zu reanimieren - ohne Erfolg. Bremen Amokalarm an zwei Schulen! Polizeieinsatz in Bremen Der 36-jährige Vater und Mann der Verstorbenen hatte laut Angaben noch vergebens versucht, die Flammen zu löschen. Er selbst musste deshalb mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Notfallseelsorge rückte an, um den Mann neben der medizinischen Versorgung seelsorgerisch zu betreuen.

Titelfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa