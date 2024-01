Mit Anschlag an Schule gedroht: Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Bremen/Frankfurt - Am vergangenen Freitag erhielt die Polizei eine Anschlagsdrohung für eine Schule in Bremen – inzwischen wurde ein Tatverdächtiger (21) verhaftet.

Wie die Beamten mitteilten, meldete sich der Verdächtige um 7.25 Uhr als anonymer Anrufer und kündigte einen Anschlag an der Oberschule in der Alwin-Lonke-Straße (Stadtteil Burg-Grambke) an.

Die Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg, konnten vor Ort allerdings keine konkrete Gefahr feststellen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte noch am selben Tag der 21-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert und in Frankfurt am Main lokalisiert werden.

Die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkte daraufhin einen Haftbefehl, der durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei Frankfurt vollstreckt wurde.