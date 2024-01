03.01.2024 14:18 Blitzeinbruch auf Königsallee: Täter fahren mehrfach ins Schaufenster von Luxus-Laden

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch mit ihrem Auto absichtlich in das Schaufenster eines Modegeschäfts auf der Königsallee in Düsseldorf gefahren.

Düsseldorf - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch (3. Januar) mit ihrem Auto absichtlich in das Schaufenster eines Modegeschäfts auf der Königsallee in Düsseldorf gefahren. Die Polizei hat die Fahndung nach den bislang unbekannten Tätern aufgenommen und sucht Zeugen des Einbruchs. (Symbolbild) © Torsten Silz/dpa Wie die Polizei mitteilte, donnerten die zwei Männer mit ihrem weißen Gefährt gleich mehrfach rückwärts gegen die Scheibe. Durch einen Spalt im Glas gelangten sie in das Innere des Ladenlokals. Innerhalb weniger Minuten entwendeten sie auf diese Weise hochwertigen Schmuck und Taschen. Anschließend flüchteten sie in ihrem Wagen entgegengesetzt in Richtung Steinstraße. Der erste Täter wird als 1,80 Meter groß mit hellem Teint und von normaler Statur beschrieben. Er war mit einer grauen Golfermütze und einem grauen Pullover sowie einer schwarzen Weste und blauer Jeans bekleidet. Er trug schwarze Schuhe und weiße Handschuhe. Düsseldorf Feuer bricht in Wohnung aus, Frau befindet sich noch im Inneren Der zweite Täter war circa 30 bis 40 Jahre alt. Er trug schwarze Schuhe, dunkelblaue Jeans und ein dunkles Oberteil. Die entwendeten Artikel werden auf einen niedrigen sechsstelligen Wert geschätzt. Die Polizei hat die Fahndung nach den Tätern aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Hinweise nimmt die Behörde unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.

