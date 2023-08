14.08.2023 19:43 Feuer in Düsseldorfer U-Bahn! Haltestellen geräumt, Feuerwehrmann verletzt

In einer U-Bahn in Düsseldorf ist am heutigen Montag ein Schwelbrand ausgebrochen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

Von Nicole Reich

Düsseldorf – In Düsseldorf ist eine U-Bahn in Brand geraten. Mehrere Bahnhöfe mussten am heutigen Montag zwischenzeitlich gesperrt werden, ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht. Die angrenzenden Bahnhöfe mussten wegen eines Schwelbrands in einer U-Bahn geräumt werden. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste in den Waggons. So war die Bahn im unterirdisch gelegenem sogenannten "Ereignisbahnhof" geparkt, als der Schwelbrand gegen 16.20 Uhr ausbrach. Der Stadtbahn-Fahrer konnte sich selbstständig aus der Gefahrenzone retten, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Tunnel zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und der Haltestelle Handelszentrum breitete sich Rauch aus. Die U-Bahnhöfe mussten zwischenzeitlich geräumt werden. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Er wurde noch vor Ort von Rettungssanitätern behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Schwelbrand kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa