Japantag in Düsseldorf: Feuerwerk, Programm und Sperrungen - alle Informationen

Der Japantag in Düsseldorf geht am Samstag in sein 20. Jahr. Stadt und Polizei bereitet sich auf eine besondere Jubiläumsausgabe vor.

Von Laura Ratering

Düsseldorf – In Düsseldorf steht am Wochenende der Japantag bevor. Die Stadt, etliche Fans, aber auch die Polizei bereiten sich auf das traditionsreiche Fest in der Landeshauptstadt vor.

Tausende Besucher strömen jährlich in die Düsseldorfer Innenstadt. © David Young/dpa Etwa ein Viertel der Japaner und Japanerinnen in Deutschland nennen Düsseldorf ihr Zuhause. Seit den 50er-Jahren hat sich die Gemeinschaft vergrößert. Inzwischen gibt es etliche Einzelhändler, Ärzte oder Versicherungen aus japanischer Hand. Auch eine japanische Schule sowie japanische Kindergärten eröffneten. Seit 2014 ist Düsseldorf über einen Direktflug mit Tokyo verbunden. Die japanische Gemeinde in Düsseldorf ist heute, nach London und Paris, die drittgrößte Europas. Anlässlich dessen wird seit vielen Jahren der Japantag in der Landeshauptstadt gefeiert. Am kommenden Samstag (13. April) ist es wieder so weit. 2023 feiert die Stadt aus einem besonderen Grund. Düsseldorf Räuber stoßen Frau von Fahrrad und flüchten mit ihrem Rucksack: Polizei und Zeugen nehmen Verfolgung auf "In diesem Jahr feiern wir das 20. Jubiläum des Japan-Tages Düsseldorf/NRW. Das Fest der kulturellen Vielfalt steht im Zeichen unserer Freundschaft und zeigt die große Bereicherung für das Leben und die Menschen in Düsseldorf durch die japanische Community", so Oberbürgermeister Stephan Keller (52). Am Samstag können sich Besucherinnen und Besucher bereits ab 11 Uhr einen Überblick über die japanische Kultur verschaffen. Um 12 Uhr findet auf der Hauptbühne am Burgplatz der traditionelle Anschlag des Sake-Fasses statt. Neben Informationsständen gibt es etliche Auftritte von Kampfkünstlern, Samurai-Profis oder Manga-Livezeichnungen. Highlight des Tages ist der Cosplay-Wettbewerb auf der Popkultur-Bühne am Johannes-Rau-Platz.

Polizei bereitet sich auf mögliche Störer vor