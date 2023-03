15.03.2023 22:23 Laute Knallgeräusche und Rauch: Nächtliche Einsatz-Übung am Flughafen Düsseldorf

In der Nacht zu Donnerstag trainieren am Flughafen in Düsseldorf mehr als 1000 Einsatzkräfte für den Ernstfall. Auch der Zoll ist an der Übung beteiligt.

Düsseldorf - Am Flughafen Düsseldorf trainieren in der Nacht auf Donnerstag rund 1100 Einsatzkräfte für den Ernstfall. Das teilten Bundespolizei und Polizei am Abend mit. Rund 1100 Einsatzkräfte proben am Düsseldorfer Flughafen für den Ernstfall. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa Auch der Zoll sei beteiligt. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt. Es könne laute Knallgeräusche und Rauch geben, hieß es weiter. Geübt werde das Zusammenspiel bei verschiedenen Szenarien, hieß es weiter. Der Übungsbereich ist großräumig abgesperrt und nicht einsehbar. Die Präsidentin der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, Barbara Heuser, und die kommissarische Behördenleiterin des Polizeipräsidiums Düsseldorf, Silke Wehmhörner, teilten mit: "Es ist eine große Herausforderung, sich auf die vor Jahren noch unvorstellbaren Einsatzszenarien vorzubereiten." "Dies gelingt nur, wenn sich die Sicherheitsbehörden möglichst realitätsnah auf derartige Lagen einstellen und gemeinsam trainieren", hieß es.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa