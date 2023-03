18 Verletzte bei schwerem Kellerbrand im Erzgebirge

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Rauch durch bestehende Verbindungen auch in die benachbarten Aufgänge des Wohnblocks gezogen. dadurch sind einige Wohnungen aktuell nicht bewohnbar. Die betroffenen Mieter wurden inzwischen anderweitig untergebracht.

Die Feuerwehr brachte mehrere Personen über eine Drehleiter in Sicherheit. © Niko Mutschmann

Insgesamt 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort ein Einsatz, die Feuerwehren Aue, Bad Schlema und Alberoda rückten an, Schneeberg wurde nachalarmiert.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um einen zusätzlichen Notarzt vor Ort zu haben.

Ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei untersuchte am Nachmittag den Brandort. "Demnach war das Feuer in einem Mieterkeller ausgebrochen. Als Brandursache kommen sowohl ein technischer Defekt an einem Elektrogerät als auch eine fahrlässige Brandentstehung in Betracht. Die genaue Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Brand Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.



Erstmeldung: 18. März, 9.31 Uhr, aktualisiert: 19. März, 11.38 Uhr