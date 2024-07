Sachsen: Mutter lässt Kind in Hitze-Auto zurück und geht einkaufen

Annaberg-Buchholz - In Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) hat am Dienstag eine Mutter (27) ihren Sohn (3) bei sommerlichen Temperaturen allein im Auto zurückgelassen.

Im Erzgebirge hat eine Mutter (27) ihren Sohn (3) bei sommerlichen Temperaturen im Auto zurückgelassen. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Ein Zeuge meldete am Mittag der Polizei, dass ein Kleinkind in der Wolkensteiner Straße ganz allein in einem Auto säße.

Von den Eltern fehlte jede Spur.

"Die Fenster am Pkw, der laut Parkschein zudem bereits schon fast eine Stunde dort parkte, waren allesamt geschlossen", teilte die Polizei weiter mit.

Polizisten schlugen die Seitenscheibe ein und retteten so den durchgeschwitzten Dreijährigen aus dem Auto. Der überhitzte Junge wurde vom Rettungsdienst untersucht. Dann kam seine Mutter von ihren Einkäufen aus dem Markt zurück.

Sie wurde von den Beamten umfangreich über die Gefahren von derartigem Verhalten aufgeklärt. "Auch um eine Anzeige wird die Frau (27/deutsch) nicht herumkommen", heißt es weiter.