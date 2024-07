Perspektivwechsel auf Sachsens größter Freilichtbühne mit diesen Stargästen

Am 2. August machen voXXclub zusammen mit SUSAL den Anfang und sorgen für einen stimmungsgeladenen Partyabend. Gefolgt von Forced to Mode am Samstag, die wieder ein besonderes "Depeche Mode"-Feeling nach Schwarzenberg bringen.

Für Veranstalter Enrico Oswald sind die Events Herzensangelegenheiten, "weil ich der Region, der ich sehr viel zu verdanken habe und in der ich gerne lebe, so etwas zurückgeben möchte".

Doch was ist eigentlich "anders"? Die Perspektive: Die Bühne wird auf der Naturbühne aufgebaut, und die Besucher stehen auf der eigentlichen Bühne. So bietet sich eine große Fläche für die Licht- und Lasershow während der Konzerte und schafft eine besondere Atmosphäre.

Zweiter Wiederholungstäter dieses Jahr: Alex Christensen (57). © privat

Das zweite Wochenende startet mit Alex Christensen (57). Auch er stand bereits im vergangenen Jahr auf der Waldbühne. "Alex hat es bei uns im vergangenen Sommer so gut gefallen, dass er für dieses Jahr gern wieder zugesagt hat", sagt Enrico Oswald von der Eibenstocker LEC GmbH.

Am Samstag steht mit Stereoact dann das Erfolgs-DJ-Duo aus dem Erzgebirge auf der Bühne. Mit im Gepäck: Lena-Marie Engel, Rebel Tell und Anna-Maria Zimmermann (35). Die Freude auf das Heimspiel ist schon groß: "Auftritte in unserer Heimat sind immer etwas Besonderes. Das ist wie ein großes Familientreffen mit Freunden und Bekannten, die man übers Jahr aus Zeitgründen etwas weniger sieht", beschreibt es Sebastian Seidel (40), eines der beiden Stereoact-Mitglieder, gegenüber TAG24.



Last but not least wird SCHILLER am Sonntag die Konzertreihe beenden. Von der grandiosen Kulisse ist der Künstler schon jetzt beeindruckt: "Ich habe bisher zwar nur Fotos der Bühne gesehen, bin aber begeistert von der herrlichen Natur in der Umgebung".