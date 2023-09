07.09.2023 16:07 42-Jährige legt Feuer in ihrer Wohnung und will sie nicht verlassen

Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei in eine Wohnung in Lugau gerufen, in der es offensichtlich brannte. Doch die Evakuierung wurde zur Herausforderung

Von Sarah Müller

Lugau - Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz am Mittwochabend in Lugau (Erzgebirge)! Die Bewohnerin der Wohnung legte offensichtlich selbst das Feuer. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Gegen 21.40 Uhr alarmierten Anwohner der von-Stauffenberg-Straße die Polizei und Feuerwehr, da sie Brandgeruch und laute Geräusche, unter anderem von einem Rauchmelder, aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses bemerkten. Die Polizeibeamten klopften und klingelten an der betreffenden Tür. Da aber niemand reagierte, traten sie die Tür ein und verschafften sich Zutritt zu den verrauchten Räumlichkeiten. Dort trafen sie auf eine 42-jährige Frau, die ihre Wohnung nicht verlassen wollte und die die Beamten nur mit Nachdruck in Sicherheit bringen konnten. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, hatte die Frau das Feuer selbst gelegt. Erzgebirge Mehrere Polizeieinsätze beim Tag der Sachsen: Zwei Jungs stürzen von LKW Der Brand konnte durch die Polizisten mit Wasserflaschen gelöscht werden, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Die Feuerwehrkameraden löschten letztlich die Brandstelle nur noch völlig ab. Laut Polizeiangaben wird der entstandene Sachschaden auf einige Hundert Euro geschätzt. Die 42-Jährige wurde nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt, wurde aber aufgrund ihres Zustands in ein Fachkrankenhaus gebracht. Auch die handelnden Polizisten, ein Polizeiobermeister (29) und ein Polizeihauptmeister (33), blieben unverletzt. Gegen die 42-jährige Deutsche wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

Titelfoto: Boris Rössler/dpa