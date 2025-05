Widerlicher Vorfall im Erzgebirge: Mann soll Mädchen (11) in Spaßbad begrapscht haben

Ein Mädchen (11) soll in einem Spaßbad in Geyer (Erzgebirge) von einem Mann begrapscht worden sein. (Symbolbild) © 123RF/tonobalaguer

Der Vorfall geschah am Samstagnachmittag in einem Freizeitbad an der Badstraße in Geyer (Erzgebirge).

Laut Polizeiangaben soll ein Mann das elfjährige Mädchen mehrfach unsittlich berührt haben. "Dies sei im Wasser während des Rutschens erfolgt", so eine Polizeisprecherin.

Das Mädchen informierte daraufhin eine Bekannte, woraufhin der Mann verschwand.