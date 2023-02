19.02.2023 09:26 10.096 50.000 Euro Schaden nach Brand in Waldschänke in Geyer

In der Waldschänke in Geyer hat es am Samstag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Die S222 zwischen Abzweig Burgstädtel und Geyer wurde voll gesperrt.

Von Lea Wunderlich

Geyer - Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes musste am Samstagnachmittag die S222 zwischen Abzweig nach Burgstädtel und Geyer (Erzgebirge) voll gesperrt werden. Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in der Waldschänke in Geyer. © Bernd März Die Feuerwehren Geyer und Ehrenfriedersdorf sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei wurden gegen 13.30 Uhr nach Geyer auf die Elterleiner Straße alarmiert. Hier war es im Keller einer Gaststätte zu einer Rauchentwicklung aufgrund von Bauarbeiten gekommen. "Der Mann (48), der die Arbeiten ausgeführt hatte, musste durch die Kameraden der Feuerwehr aus dem Keller befreit werden. Er kam aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus", teilte die Polizei mit. Erzgebirge Dauerregen lässt Straßen im Erzgebirge überfluten Die Ausbreitung des Brandes konnte durch die schnellen Löscharbeiten verhindert werden. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Die Ermittlungen laufen. Die S222 zwischen Abzweig nach Burgstädtel musste in beide Richtungen gesperrt werden. Erstmeldung: 18. Februar, 15.13 Uhr, aktualisiert: 19. Februar, 9.26 Uhr

Titelfoto: Bernd März