Annaberg ehrt Aschenbrödel-Star: Lebenspreis für Prinzen-Rolle

Tausende Märchenfilmfans werden auch dieses Jahr wieder zum "fabulix"-Festival in Annaberg-Buchholz erwartet. © Uwe Meinhold

Vor 50 Jahren spielte er an der Seite von Libuše Šafránková (†68) in dem Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" die Prinzen-Rolle seines Lebens.

"Ich habe erst vor Kurzem von der Ehrung erfahren und freue mich natürlich sehr darüber", so Pavel Trávníček, der bereits am Mittwoch mit Ehefrau Monika (37) anreiste. Was ihn genau erwartet, weiß er nicht: "Es wird eine Überraschung sein", freut sich der ewige Prinz, der schon bei den ersten beiden Festivaljahrgängen als Gast bei "fabulix" seine sächsischen Fans beehrte.

Trávníček "präsentiert die Figur eines Märchenprinzen für Generationen der vergangenen fünf Jahrzehnte bis heute mit Charme, Gefühl, Humor und dem gewissen Etwas", so eine der Begründungen der Jury, die entschied, den tschechischen Schauspieler für sein Lebenswerk auszuzeichnen.

"Ich komme immer gern nach Sachsen", gesteht Trávníček und verrät, dass er zum "50 Jahre Aschenbrödelfilm"-Jubiläum Ende des Jahres auch in Dresden im Rahmen des großen Adventskonzerts auftreten wird. Auch wenn er sein eigenes Theaterhaus in Prag aufgegeben hat, weil er sagt, "es reicht": Die Welt der Bühnen liebt er nach wie vor, moderiert in Tschechien Show-Formate und ist in Talkshows zu Gast.

Vergessen sind die gesundheitlichen Probleme vom vergangenen Jahr: "Ich bin gesund", versichert Trávníček.