Audis brettern wieder die Skipiste im Erzgebirge hinauf

Beim ersten Wintertreffen der Audi Convention fuhren Teilnehmer mit ihren Autos die Skipiste in Geyersdorf hinauf. © Kristin Schmidt

Bei der ersten Audi-Pistenauffahrt in Geyersdorf bretterten am 28. Januar 59 Autos die Skistrecke bergaufwärts. Derjenige gewinnt, der am schnellsten an der Spitze ankommt.

Eine Fortsetzung des Events soll am 3. Februar im kommenden Jahr stattfinden. Diesmal soll nicht nur eine Piste befahren werden, sondern gleich zwei Strecken.

Insgesamt 110 Autos dürfen teilnehmen - ausdrücklich auch Fahrzeuge, die nicht zum Typ Audi gehören, so der Veranstalter David Buchholz (37) von Audi Convention.