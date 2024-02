Aufruf vom Bürgermeister: Lasst die Lichter an! Oberwiesenthal feiert noch mal Weihnachten

Oberwiesenthal - Normalerweise erlöschen im Erzgebirge spätestens am 2. Februar die Lichter der Weihnacht. In diesem Jahr ist es aber anders, denn der idyllische Urlaubsort Oberwiesenthal wird zum Mittelpunkt des 11. Erzgebirgskrimis "Wintermord" .

Bereits in der nächsten Woche starten die Dreharbeiten und werden bis Mitte März andauern. Die Schwibbögen rund um den Markt sollen am 26. Februar und am 8. März jeweils von 17.30 Uhr bis 23 Uhr nochmals in den Fenstern der Oberwiesenthaler leuchten.