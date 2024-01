Es wird wieder gemordet: Nächster Erzgebirgskrimi schon in den Startlöchern

Oberwiesenthal - Bald geht es wieder los! Kaum hat das ZDF den Erzgebirgskrimi "Die Tränen der Mütter" gezeigt, stehen die Dreharbeiten für den nächsten Teil in den Startlöchern.

Teresa Weißbach (42) bei Dreharbeiten zu einem früheren Teil der Erzgebirgskrimi-Reihe in Schwarzenberg. Bald finden in der Region neue Dreharbeiten statt. (Archivbild) © Klaus Jedlicka

Hauptdarstellerin Teresa Weißbach (42) postete diese Woche auf ihrem Instagram-Profil: "Heute Kostümprobe zu[r] neuen Erzgebirgskrimi-Folge 11. Ab Februar drehen wir wieder in meiner Heimat!"

Dabei sieht man die Sächsin vor einem Kleiderständer, an dem überwiegend khakifarbene Kleidungsstücke hängen.

Worum es in dem neuen Film geht, ist noch nicht bekannt. Aber was fest steht: Die Dreharbeiten finden unter anderem in Oberwiesenthal statt und der vorläufige Titel ist "Wintermord".

Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal) hat schon bei Facebook dazu aufgerufen, sich als Komparsen zu melden.

"Im Zeitraum vom 13. Februar bis 8. März laufen die Dreharbeiten für den Krimi mit dem Titel 'Wintermord'. Aktuell wird bereits intensiv wichtige Vorarbeit geleistet: Drehorte und Szenen werden vorbereitet und beplant", heißt es in dem Post.