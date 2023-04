Betrunkener VW-Fahrer schlägt bei Kontrolle im Erzgebirge Polizisten und verletzt ihn

Aue-Bad Schlema - Bei einer Verkehrskontrolle in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirgskreis ) hat ein VW-Fahrer (42) gleich mehrere Anzeigen kassiert.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 42-Jährigen einen Wert von knapp 2,5 Promille. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Zeugen hatten gesehen, wie der 42-Jährige am Montagnachmittag augenscheinlich alkoholisiert in seinen VW einstieg und davon fuhr. Sie alarmierten die Polizei. Die Beamten entdeckten den Fahrer auf einem Parkplatz in der Markus-Simmel-Straße und kontrollierten ihn.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille.

"Für den 42-Jährigen folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Dabei skandierte der Deutsche den Hitlergruß und schlug mehrfach gegen das Polizeifahrzeug. Im Zuge des Geschehens schlug er zudem einen Polizisten ins Gesicht und versuchte einen weiteren Beamten zu treten. Der geschädigte Polizist wurde leicht verletzt", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Der Mann wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.