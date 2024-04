08.04.2024 12:10 Bombendrohung! Schulzentrum im Erzgebirge evakuiert

Am Montagvormittag ging am Bildungszentrum Adam Ries in Annaberg-Buchholz eine Bombendrohung ein.

Von Claudia Ziems

Annaberg-Buchholz - Bombendrohung gegen die Schule in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge)! Am Montagvormittag ging am Bildungszentrum Adam Ries in Annaberg-Buchholz eine Bombendrohung ein. © Bernd März Am Montagmorgen ging am Bildungszentrum Adam Ries am Oberen Kirchplatz eine Bombendrohung ein. Die Schulleitung ließ das Gebäude räumen. Polizisten durchsuchten das Gebäude, der Eingangsbereich der Schule wurde abgesperrt. Der Schulbetrieb fiel am heutigen Montag aus. "Es wird aktuell nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohung ausgegangen, die Ermittlungen laufen aber weiter", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Erst im Februar hatte es mehrere Bombendrohungen gegen Schulen im Erzgebirge gegeben.

