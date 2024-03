04.03.2024 12:57 5.124 Brandstiftung: Honda im Erzgebirge geht in Flammen auf, Polizei sucht Zeugen

In Schneeberg ging am frühen Sonntagmorgen ein Honda in der Magazinstraße in Flammen auf.

Von Claudia Ziems

Schneeberg - Brandstiftung in Schneeberg (Erzgebirge)? Der Honda brannte im Frontbereich komplett aus. © Niko Mutschmann Gegen 2.50 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schneeberg, Neustädtel, Griesbach und Bad Schlema am Sonntag nach Schneeberg in die Magazinstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Honda in Flammen. Die Kameraden löschten den Brand, die Magazinstraße sowie die B93/Neustädtler Straße mussten für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Erzgebirge Mann masturbiert auf Bank am Waldrand im Erzgebirge: Spaziergängerin erstattet Anzeige Etwa 20 Meter neben dem ausgebrannten Auto wurde noch ein geöffneter Schaukasten entdeckt. Aus diesem waren die Aushänge entnommen und angezündet worden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Während des Löscheinsatzes musste die Magazinstraße sowie die B93/Neustädtler Straße voll gesperrt werden. © Niko Mutschmann Polizei sucht Zeugen Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung ausgegangen.

Zeugen, denen dort in der Nacht Personen aufgefallen sind oder die weiterführende sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Unter der Telefonnummer 03771 12-0 werden Zeugenhinweise im Polizeirevier Aue entgegengenommen.

Erstmeldung: 3. März, 8.58 Uhr, zuletzt aktualisiert: 4. März, 12.57 Uhr

Titelfoto: Niko Mutschmann