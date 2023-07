17.07.2023 21:48 Brandstiftung im Erzgebirge? Feuer im Wald

In Schwarzenberg musste die Feuerwehr am Montagabend in den Wald an der Straße "Am Talblick" aufgrund eines Brandes ausrücken.

Von Claudia Ziems

Schwarzenberg - Feuerwehreinsatz am Montagabend im Wald in Schwarzenberg (Erzgebirge)! Unterhalb der Straße "Am Talblick" wurde im Wald Baumstamm angezündet. © Niko Mutschmann Gegen 18.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schwarzenberg Hauptwache, Sachsenfeld, Neuwelt und Heide nach Schwarzenberg gerufen. Unterhalb der Straße "Am Talblick" war offenbar ein abgeschnittener Baumstamm angezündet worden. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte das Feuer bekämpft werden, bevor es sich auf den ganzen Wald ausbreiten konnte. Im Einsatz waren circa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Titelfoto: Niko Mutschmann