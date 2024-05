05.05.2024 10:27 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Nebel-Alarm in Tankstellen-Shop

In einem Tankstellen-Shop in Zwönitz (Erzgebirge) war in der Nacht auf Sonntag dichter Rauch zu sehen. Die Feuerwehr rückte an.

Von Julian Winkler

Zwönitz - Feuerwehreinsatz in Zwönitz (Erzgebirge) in der Nacht auf Sonntag: In einem Tankstellen-Shop verteilte sich dichter Nebel. Der Shop war völlig vernebelt: In Zwönitz (Erzgebirge) musste die Feuerwehr zur "TotalEnergies"-Tankstelle in der Hartensteiner Straße ausrücken. © André März Gegen 1 Uhr wurde die Feuerwehr zur "TotalEnergies"-Tankstelle in der Hartensteiner Straße gerufen. Im Tankstellen-Shop war dichter Nebel zu sehen. Dieser stammte allerdings nicht von einem Brand, sondern von einer Nebelmaschine. Dieser soll es möglichen Einbrechern nahezu unmöglich machen, in dem Gebäude irgendetwas zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Nebelmaschine durch einen technischen Defekt ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: André März