07.04.2024 12:20 8.255 Messer-Attacke im Erzgebirge: Mann (34) schwer verletzt in Wohnung gefunden

In Raschau-Markersbach (Erzgebirge) wurde am Freitagabend ein Mann (34) in einer Wohnung mit einem Messer attackiert. Die Polizei fasste einen Verdächtigen.

Von Julian Winkler

Raschau-Markersbach - Brutale Attacke am Freitagabend im Erzgebirge: Ein Mann (34) wurde von einem 50-Jährigen in einer Wohnung mit einem Messer attackiert. Die Polizei konnte den Messerstecher bereits festnehmen. Im Erzgebirge wurde ein Mann (34) mit einem Messer attackiert. Der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. © Niko Mutschmann Das Drama spielte sich in einer Wohnung in Raschau-Markersbach ab. Dort geriet er 34-jährige Tscheche mit einem 50-jährigen Landsmann in Streit. Dann eskalierte die Situation! Der 50-Jährige stach mit einem Messer auf den jüngeren Mann ein, verletzte ihn damit schwer. Laut Informationen vor Ort handelte es sich um eine Stichverletzung am Rücken. Zeugen fanden den 34-Jährigen schwer verletzt in der Wohnung vor. Er wurde daraufhin zur Feuerwehrwache in Grünstädtl (Schwarzenberg) gebracht und dort erstversorgt. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Mutmaßlicher Messerstecher kommt vor den Haftrichter Der mutmaßliche Täter (50) soll am heutigen Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. © Haertelpress Schnell machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Täter. Wenig später klickten in der Nähe der Wohnung in Raschau-Markersbach die Handschellen. Der mutmaßliche Messerstecher wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn erhärtete sich der dringende Tatverdacht, den 34-Jährigen schwer verletzt zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen ihn. Was der Auslöser für die brutale Messerattacke war, ist bisher unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Am Samstagvormittag wurde der mutmaßliche Messerstecher zu einem Haftrichter nach Chemnitz gebracht, der auch Haftbefehl erließ. Der Tscheche wurde ins Gefängnis gebracht. Auch in Chemnitz kam es am Freitagabend zu einem brutalen Gewaltverbrechen. Eine Rentnerin (71) wurde von einer Frau (48) lebensbedrohlich verletzt. Eine Not-OP rettete ihr vermutlich das Leben. Erstmeldung: 6. April, 8.25 Uhr, zuletzt aktualisiert: 7. April, 10.08 Uhr

