Carsharing kommt ins Erzgebirge: teilAuto gibt's jetzt auch in Annaberg

Annaberg-Buchholz - Das Leipziger Carsharing-Unternehmen teilAuto ist jetzt auch in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge aktiv .

Auf dem Annaberger Marktplatz steht das erste Carsharing-Auto. © Annaberg-B./Mandy Daxecker

"Zum Start wurden zunächst zwei Stationen eingerichtet: Am Markt steht ab sofort ein Kleinwagen und am Gewerbe- und Dienstleistungszentrum GDZ in der Adam-Ries-Straße ein Hochdachkombi bereit", sagt Stadtsprecherin Anett Flämig (39).



Seit 2022 führte teilAuto-Regionalleiter Martin Schmidt immer wieder Gespräche mit der Stadtverwaltung sowie mit möglichen Nutzern: "Damit Carsharing in einer 19.000-Einwohner-Stadt wie Annaberg funktioniert, ist lokale Unterstützung besonders wichtig."

Das Ergebnis der Gespräche: Sogenannte "Kümmerer" übernehmen fortan kleinere Pflege- und Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen und informieren lokal über die Nutzungsmöglichkeiten.