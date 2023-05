Carsharing-Anbieter in Chemnitz nimmt Fahrt auf: Bereits 50 Autos auf der Straße

Chemnitz - Nach elf Jahren zählt der mitteldeutsche Carsharing-Anbieter teilAuto in Chemnitz 50 Autos und 1300 registrierte Fahrberechtigte.

Das Angebot von teilAuto soll laut Regionalleiter Martin Schmidt weiter ausgebaut werden. © Kai Rösler

Das teilte teilAuto-Regionalleiter Martin Schmidt am Mittwoch mit, als das 50. Auto aus dem Fuhrpark präsentiert wurde: "Es war ein langsamer Start, aber mittlerweile hat das Carsharing in Chemnitz Fahrt aufgenommen."

Die Gemeinschaftswagen stehen an über 40 Stationen im Stadtgebiet, vor allem im Zentrum, auf dem Kaßberg, in Bernsdorf und in Altendorf. Dabei werden vom Kleinstwagen bis hin zum Transporter insgesamt acht verschiedene Fahrzeugklassen angeboten - auch E-Autos.

Mit dem 50. Fahrzeug soll aber noch nicht Schluss sein: "Wir arbeiten uns von innen nach außen vor", so Schmidt. Auch in den Bereichen Schönau, Siegmar und im Chemnitzer Süden wird das Stationsnetz künftig ausgebaut.

Außerdem soll die Anzahl an E-Fahrzeugen auf elf Stück aufgestockt werden. Damit läge man dann bei einem Anteil von mehr als 20 Prozent Elektro-Autos im Chemnitzer Fuhrpark.