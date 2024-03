"Der Schock bei uns sitzt tief": Feuerwehrauto steht plötzlich in Flammen

Es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. © Feuerwehr Buchholz

Es hätte in einer riesigen Katastrophe enden können: Am Freitagabend fing im Gerätehaus ein Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr an, zu brennen. Doch die "Zigarette danach" hat Schlimmeres verhindert.

Wie Paul Reuter (42), Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz, gegenüber TAG24 berichtet, waren drei der Kameraden zum Drehleiterlehrgang in Olbernhau.

Nach dem Lehrgang stellten sie dann das Fahrzeug wie immer im Gerätehaus ab und schlossen das Ladekabel an.

Anschließend verstauten sie ihre Einsatzkleidung und rauchten noch eine Zigarette.