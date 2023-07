EHV-Geschäftsführer Jurke feiert 60. Geburtstag: "Er ist Handball im Erzgebirge!"

Aue - "Rüdiger Jurke ist Handball im Erzgebirge und umgekehrt." Der Satz stammt von Runar Sigtryggsson (51). Der Isländer ist Trainer des Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Fünf Jahre war er mit Unterbrechungen in Aue tätig. Er muss es wissen, und er wird am Sonntag auch zu den ersten Gratulanten gehören. "Mr. Handball" feiert seinen 60. Geburtstag.

Seit 28 Jahren ist Rüdiger Jurke Manager und Geschäftsführer des EHV Aue. Am Sonntag feiert er seinen 60. Geburtstag. © Frank Kruczynski

Das erste Wort, das Sigtryggsson je von seinem Freund Jurke hörte? "Glück auf", lacht der 51-Jährige. "Rüdiger hat Handball im Blut und die Heimat im Herzen!"

Stephan Swat lacht, als er die Worte hört. Er war einer der Nachfolger des Isländers, trainierte den EHV - bis er schwer an Corona erkrankte. Da sprang Sigtryggson wieder ein.

Auch Swat zählt Jurke zu seinen engen Freunden. Fest stand er an dessen Krankenbett, hoffte, betete und atmete auf, als er sich so langsam erholte. "Das ist Rüdiger", so Swat, der heute Sportchef des EHV ist.

"Er ist immer für dich da. Er lebt nicht nur unseren Verein, er ist unser Verein. Der EHV wäre ohne ihn nicht vorstellbar", so der 45-Jährige und ergänzt: "Ohne ihn würde es den Handball im Erzgebirge in der Form nicht geben. Viele denken, 2. Bundesliga ist selbstverständlich bei uns. Das ist es nicht. Rüdiger lässt es nur so aussehen. Was dahintersteckt, das weiß er selbst am besten. Er putzt die meisten Klinken", hält Swat eine Laudatio auf seinen Manager und Geschäftsführer.

"Und das in seiner lockeren Art, der keiner widerstehen kann."