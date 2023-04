Eier, wir brauchen Eier: Diese Firma in Sachsen macht noch Ostereier aus Pappe

Die Erzgebirger sind der einzige Hersteller in Europa, bei dem das Wissen um die komplizierte und aufwendige Handarbeit noch nicht verloren gegangen ist. Ganze zwölf Arbeitsschritte sind notwendig, bis die beiden Hälften eines Ostereis aus Pappe in den Versand kommen.

Die nostalgischen Motive der Papp-Ostereier sind die Spezialität von Nestler Feinkartonagen. Hier ein Beispiel aus der Serie "Landidylle". © Kristin Schmidt

Bis kurz vor dem Fest waren die Regale so gut wie leergefegt. Die 20 Serien von Eiern in sechs Größen werden bereits im Sommer hergestellt. Schon ab Oktober gehen die ersten Container in die USA, die nächsten ab Dezember nach Skandinavien.

"Unser wichtigster Markt", so Ursula Nestler, der man übrigens nicht ansieht, dass sie die 70 bereits überschritten hat. "Arbeit hält jung."

Mit Papp-Eiern werden momentan nur noch Endkunden beliefert, die über den Web-Shop bestellt haben. Das übrige Produktportfolio füllen Papp-Weihnachtskugeln und Schultüten.

Dafür hält die Firma seit 1995 Lizenzen des Disney-Konzerns - eines der Geheimnisse des Firmenerfolgs. "Sie brauchen die richtigen Motive, die Lizenzen dazu und die entsprechenden Spezialmaschinen", sagt Ursula Nestler.