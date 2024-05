Ungültige Wahlzettel in sächsischem Landkreis unterwegs

Die Zustellung der Briefwahlunterlagen verzögert sich im Erzgebirge. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie das Landratsamt in Annaberg-Buchholz am heutigen Dienstag mitteilte, wurden von der beauftragten Druckerei nicht autorisierte Stimmzettel für die Kreistagswahl am 9. Juni gedruckt und seit dem vergangenen Mittwoch bereits in Umlauf gebracht worden.

Der Kreiswahlleiter habe bereits die Kommunen angewiesen, die bislang ausgelieferten Stimmzettel keinesfalls für die Kreistagswahl oder zur Versendung als Briefwahlunterlagen zu benutzen, sondern diese unverzüglich und vollständig zu vernichten.

Die erneute Auslieferung soll diesen Freitag, dem 17. Mai, beginnen.

Dadurch kommt es nicht nur zu Verzögerungen bei der Auslieferung der Briefwahlscheine zur Kreistags-, sondern auch zur Europawahl. Denn, wie das Landratsamt mitteilte, werden die Unterlagen zu beiden Wahlen nur gemeinsam versendet.

Eine Ausnahme bildet lediglich die Übermittlung an alleinig Wahlberechtigte zur Europawahl (z. B. unter 18-jährige Wahlberechtigte).