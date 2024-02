Erneut Bombendrohungen im Erzgebirge: Diese Schulen bleiben heute geschlossen

Bereits am gestrigen Dienstag mussten in Aue und Schwarzenberg die Gymnasien evakuiert werden. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei Chemnitz bestätigte, gab es am Dienstagabend erneut Bombendrohungen gegen Schulen in Aue, Beierfeld und Schwarzenberg. Die Polizei hatte sofortige Untersuchungen an den betroffenen Schulen eingeleitet.

Glücklicherweise wurden keine verdächtigen Gegenstände oder Hinweise gefunden, die auf eine tatsächliche Bedrohung hinweisen würden.

Die Schulleitung der Oberschule in Beierfeld sowie das Bertolt-Brecht-Gymnasium haben am Abend dennoch entschieden, den Unterricht vorsorglich am Mittwoch ausfallen zu lassen. Am Gymnasien in Aue wird der Schulbetrieb wie gewohnt stattfinden.

Die Polizei Chemnitz behandelt diese Drohungen mit der gebotenen Ernsthaftigkeit. Bereits am gestrigen Dienstag wurden das Bertolt-Brecht-Gymnasium sowie das Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue aufgrund einer Bombendrohung evakuiert.