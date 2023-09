Erneut mehrere Autos in Aue beschädigt: Hakenkreuze in den Lack geritzt!

Aue-Bad Schlema - Erneut mehrere Autos in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) beschädigt!

Auf dem Klinikparkplatz an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße wurden schon wieder mehrere Autos beschädigt. (Symbolbild) © 123RF/irontrybex

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte am gestrigen Montag in der Zeit von 13.20 Uhr bis 22.15 Uhr auf einem Klinikparkplatz an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße abgestellte Autos zerkratzt.

Konkret betrifft das drei Mercedes, zwei Audi, einen Cupra und einen BMW.

"Zudem ritzten die Täter mehrere Hakenkreuze in unterschiedlichen Größen in den Lack der Fahrzeuge", so die Polizei weiter.

Durch die Beschädigungen entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Bereits Anfang und Mitte September war es auf diesem Parkplatz in Aue mehrfach zu ähnlichen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen.



Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Außerdem werden Zusammenhänge zwischen den Taten geprüft.