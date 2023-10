Erneut zerkratzte Autos in Aue: Polizei sucht nach Zeugen

Aue - Schon wieder! Nachdem es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen kam, wurden der Polizei am Dienstag vier zerkratzte Autos in Aue ( Erzgebirge ) gemeldet.

Ein Unbekannter zerkratzte den Lack mehrerer Autotüren. (Symbolbild) © 123 RF/ Nattapong Sirilappanich

Der erste Vorfall ereignete sich zwischen 11.10 Uhr und 11.20 Uhr, als sich ein unbekannter Täter auf einem Firmengelände in der Mittelstraße an zwei Fahrzeugen zu schaffen machte.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde an einem VW-Transporter sowie einem Chrysler der Lack an jeweils einer Autotür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Nur wenig später wurden der Polizei zwei weitere beschädigte Autos gemeldet. Auf dem Parkplatz an der Nikolai-Passage in der Schwarzenbergerstraße wurde der Lack an der Autotür eines Audi sowie eines daneben stehenden Porsche zerkratzt.

Die Fahrzeuge wurden offensichtlich zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.