Erzgebirge: Horror-Clown stellt sich der Polizei

Aue - Nun hat der Spuk vermutlich ein Ende! In Aue (Erzgebirge) sorgte ein Horror-Clown in den vergangenen Tagen für Angst und Schrecken . Er soll einer Jugendlichen (17) aufgelauert haben. Jetzt stellte sich der Täter der Polizei .

Der Horror-Clown aus dem Erzgebirge stellte sich der Polizei. Gegen ihn wird nun ermittelt. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/janholm, 123rf/nito500

Was war geschehen? Ein aufgebrachter Vater verbreitete auf Facebook die Nachricht, dass ein Horror-Clown seiner Tochter in einem Wald in Aue auflauerte.

Die Neuigkeit verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Erzgebirge - die Angst vor dem Horror-Clown ging um!

Am gestrigen Mittwoch tauchte der Mann mit der Clownsmaske wieder auf - diesmal nahe der Solinger Straße. Eine Zeugin alarmierte die Polizei.

Es dauerte gar nicht lange, da stellte sich ein junger Mann (18) der Polizei. Er gab gegenüber den Beamten zu, hinter der Clownsmaske zu stecken.

"Gegen den deutschen Staatsangehörigen wird nun wegen Gewaltdarstellung ermittelt", heißt es von der Polizei. Zudem hatte er auf Instagram "gewaltverherrlichende Drohungen veröffentlicht" - auch deswegen ermittelt die Polizei nun.