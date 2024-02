16.02.2024 09:30 1.482 Erzgebirge: Zwei Skodas krachen zusammen, mehrere Verletzte

In Aue-Bad Schlema sind am Freitagmorgen an der Kreuzung Auer Talstraße/Alte Lößnitzer Straße zwei Skoda zusammengekracht.

Von Claudia Ziems

Aue-Bad Schlema - Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) gab es mehrere Verletzte. An der Kreuzung Auer Talstraße/Alte Lößnitzer Straße kollidierten am Freitagmorgen zwei Skoda. © Niko Mutschmann Gegen 7.30 Uhr krachten an der Kreuzung Auer Talstraße/Alte Lößnitzer Straße aus noch unklarer Ursache zwei Skoda zusammen. Bei dem Unfall wurden nach ersten Informationen von vor Ort drei Personen verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Schlema kümmerten sich um auslaufende Betriebsmittel, klemmten Batterien ab und sicherten die Unfallstelle. Die Kreuzung musste voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Titelfoto: Niko Mutschmann