Europaweit gesuchter Mann bei Grenzkontrolle im Erzgebirge geschnappt

Reitzenhain - Er wurde europaweit gesucht - und nun an der deutsch-tschechischen Grenze im Erzgebirge geschnappt: Die Bundespolizei nahm am heutigen Dienstagmorgen einen 41-Jährigen fest.

An der Grenze in Reitzenhain kontrolliert die Bundespolizei regelmäßig Autofahrer. Ein Mann (41) ging den Beamten am heutigen Dienstag ins Netz. © Haertelpress

Der Mann wurde von den österreichischen Behörden gesucht. Er soll bei einem Einbruchdiebstahl etwa 112.000 Euro erbeutet haben.

An der Grenze in Reitzenhain wurde der 41-Jährige gegen 9.30 Uhr kontrolliert. "Bei der Überprüfung seiner Personalien stellen die Beamten fest, dass gegen ihn", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Der Rumäne wurde daraufhin festgenommen.