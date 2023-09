26.09.2023 11:01 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Wäscherei

Am Dienstagmorgen brannte es in Schwarzenberg in einer Wäscherei. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Von Claudia Ziems

Schwarzenberg - Brand in Wäscherei in Schwarzenberg (Erzgebirge)! In einer Wäscherei in Schwarzenberg brach am Dienstagmorgen ein Brand aus. © Niko Mutschmann Gegen 7.20 Uhr wurden am Dienstag die Feuerwehren aus Schwarzenberg Hauptwache, Heide, Sachsenfeld, Grünstädtel sowie Kreisbrandmeister, Rettungsdienst und Polizei auf die Straße Am Schloßwald alarmiert. Dort war in einem Raum einer Wäscherei ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand nach ersten Informationen niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Niko Mutschmann