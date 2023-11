26.11.2023 20:31 1.108 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Wohnung ausgebrochen

In Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) brannte es am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr musste anrücken.

Von Fabian Windrich

Annaberg-Buchholz - Feuerwehreinsatz in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) am Sonntagnachmittag! Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag einen Wohnungsbrand in Annaberg-Buchholz löschen. © Feuerwehr Buchholz Gegen 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Mohrenstraße gerufen. Dort brannte ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Allerdings sollen laut ersten Informationen mehrere Personen verletzt worden sein. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Feuerwehr Buchholz