22.07.2023 19:25 658 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Telefonmast umgekippt

In Zwönitz (Erzgebirge) kippte am Samstagnachmittag ein Telefonmast um. Die Feuerwehr rückte an.

Von Fabian Windrich

Zwönitz - Feuerwehreinsatz in Zwönitz (Erzgebirge): Am Freitagvormittag kippte ein Telefonmast um. Ein Telefonmast stürzte am Samstag in Zwönitz (Erzgebirge) auf die Straße. © André März Laut Informationen vor Ort stürzte der morsche Telefonmast am Freitagvormittag an der Webergasse plötzlich um. Am Nachmittag, gegen 15.40 Uhr, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte schoben den Mast von der Straße. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rücke an und schob den morschen Mast von der Straße. © André März Die Leitung und der Mast sollen am kommenden Montag repariert werden.

Titelfoto: André März