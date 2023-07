Frau im Erzgebirge mit Waffe bedroht? Mutmaßlicher Täter wieder auf freiem Fuß

Schwarzenberg - Am Freitagabend soll ein betrunkener Mann (62) in Schwarzenberg (Erzgebirge) eine Angehörige mit einer Waffe bedroht haben . Mittlerweile ist der 62-Jährige wieder auf freiem Fuß - eine Pistole oder ähnliches wurde bisher nicht gefunden. Der Fall gibt Rätsel auf.

Die Polizei rückte am Freitagabend mit schwer bewaffneten Einsatzkräften aus. Nahe der B101 im Ortsteil Neuwelt umzingelten sie ein Wohnhaus, in dem ein Waffen-Mann vermutet wurde. © Niko Mutschmann

In der 16.000 Einwohner großen Stadt herrschte am Freitagabend große Aufregung: Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei - ein 62-Jähriger soll eine Angehörige mit einer Schusswaffe bedroht haben. Diese konnte sich allerdings offenbar rechtzeitig in Sicherheit bringen.



Schnell rückte die Polizei mit schwer bewaffneten Einsatzkräften an. Keiner der Beamten wusste zu diesem Zeitpunkt, ob sich der mutmaßliche Waffen-Mann noch im Haus befand.

Daher umzingelte die Polizei das Wohnhaus des Mannes in der Schillerstraße. Dazu wurde die angrenzende B101 großräumig abgesperrt. Auch mehrere Rettungswagen eilten für den Notfall herbei.

Doch der 62-Jährige war bereits verschwunden. Kurze Zeit später konnte die Polizei ihn dennoch in der Innenstadt schnappen.



Kurios: Der Deutsche hatte keine Waffe bei sich. "Auch bei der Durchsuchung des zur Rede stehenden Wohnhauses konnten keine Schusswaffen aufgefunden werden", so ein Polizeisprecher.