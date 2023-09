Geschäftsidee aus dem Erzgebirge: Diese Brüder retten alte Möbel

Benjamin (31, l.) und Tobias Kunzmann (29) bringen alte Möbel wieder auf Vordermann. © Uwe Meinhold

Esstische, Kommoden, Apothekerschränke: Bei Kunzmanns können Besucher Mobiliar kaufen, das vorher liebevoll erneuert wurde.

"Ich finde es ganz cool, wie man alte Möbel, die sperrmüllartig aussehen, so neu machen kann, dass es noch hundert Jahre hält. Deswegen auch recovery", schildert Tobias Kunzmann. Das englische Wort kann mit "Wiederherstellung" übersetzt werden.

Benjamin ist gelernter Tischler, während sein jüngerer Bruder Tobias Grafik und Design studiert hat. Die Idee zur Zusammenarbeit ist in den vergangenen Jahren gekommen.

Benjamin wollte immer schon ein selbstständiges Unternehmen haben. Und in diesem Rahmen haben sie im Sommer 2021 das Start-up "Recovery" gegründet: "Hier kamen kreatives und handwerkliches Geschick zusammen."

Die Firma betreiben sie noch nebenberuflich. Benjamin und Tobias arbeiten in der Holzfabrik in Lauter-Bernsbach, Tobias hilft überdies auch im elterlichen Malerbetrieb aus. Neben dem Aufmöbeln von alten Objekten haben sie sich auch dem Upcycling verschrieben - also der Wiederverwertung von Abfallprodukten. So kann man im Store auch Wanduhren kaufen, die aus einem Transmissionsrad oder einem alten Wagenrad gefertigt wurden.