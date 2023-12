Grenzkontrollen bei Eis und Schnee: Mehrere Personen müssen in den Knast

Marienberg - Die Bundespolizei hat auch am Wochenende, trotz Schnee und eisiger Temperaturen, ihre Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain bei Marienberg ( Erzgebirgskreis ) fortgesetzt.

Die Bundespolizei hat auch am Wochenende wieder im Erzgebirge an der Grenze kontrolliert. © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurden dabei in den vergangenen Tagen zehn Haftbefehle vollstreckt, für drei der Kontrollierten endete der Tag sogar in der JVA.

So wurde bei einem 38 Jahre alten Letten eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hannover festgestellt. Der Mann war wegen Körperverletzung vom dortigen Amtsgericht zu einer Geldstrafe von fast 4000 Euro, beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 180 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Summe nicht aufbringen konnte, muss er nun die Strafe im Knast verbüßen.

Gegen eine Moldauerin (69) lagen gleich zwei Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt vor. Die 69-Jährige war wegen Diebstahls verurteilt worden und sollte eine Strafe von 625,50 Euro zahlen oder 45 Tage im Gefängnis verbringen. Sie konnte das Geld nicht zahlen und wurde in eine JVA gebracht.

Auch für einen Georgier (44) endete die Kontrolle im Knast. Er konnte eine Geldstrafe von 577 Euro nicht begleichen, die er wegen Diebstahls vom Amtsgericht Oberhausen erhalten hatte. Er verbüßt nun eine 33-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.