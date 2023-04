Großer Hammer für Kids im Erzgebirge: Fußballverein baut neuen Spielplatz

Maurice Detzner und Leon Pöche freuen sich über einen neuen Spielplatz am Sportplatz Auerhammer in Aue. © ERZ-Foto/Georg Ulrich Ostmann

21 Sponsoren legten 11.000 Euro zusammen, ließen eine Rutsche mit Türmen und Kletterwand sowie Schaukel am Sportgelände in der Ricarda-Huch-Straße errichten.

Für Mai ist die Eröffnung des Spaßareals geplant.

Vorstand Marcus Hoffmann (38): "Kinder in Auerhammer haben nun eine zweite Spielmöglichkeit."

"Schön wäre es, wenn Kinder vom Spielplatz aufs Spielfeld wechseln, in eine unserer Jugendmannschaften von fünf bis 17 Jahren, damit wir eines Tages mit dem FCE in einer Liga spielen", so Hoffmann weiter.