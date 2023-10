Kinder vor Schwimmhalle im Erzgebirge bedroht und erpresst!

Vor der Schwimmhalle in der Chemnitzer Straße kam es zu dem Vorfall. (Archivbild) © Bernd März

Das Ganze soll am Dienstag gegen 16 Uhr vor dem Eingang einer Schwimmhalle in der Chemnitzer Straße passiert sein.

Dort hielten sich die beiden Jungs auf, als ein unbekannter Jugendlicher aus einer vierköpfigen Gruppe zu ihnen kam.

"Er soll beide angesprochen, verbal bedroht und Bargeld gefordert haben. Beide kamen der Forderung nach und gaben dem Jugendlichen in Summe etwas mehr als zwölf Euro. Im Anschluss ging er mit dem Geld zu seinen Begleitern zurück. Die Gruppe war dann in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle in stadtauswärtige Richtung davon gegangen", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die beiden 12-Jährigen wurden dabei nicht verletzt und liefen nach Hause, wo Angehörige dann die Polizei informierten.

Die zwei Jungs beschrieben den Täter folgendermaßen: