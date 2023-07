18.07.2023 18:37 Leerstehender Wohnblock im Erzgebirge geplündert: 100.000 Euro Schaden

Einbrecher richteten in einem leerstehenden Wohnblock in der Sallauminer Straße in Lugau (Erzgebirge) fast 100.000 Euro Schaden an.

Von Bernd Rippert

Lugau - Fast 100.000 Euro Schaden richteten Einbrecher in einen leerstehenden Wohnblock in der Sallauminer Straße in Lugau (Erzgebirge) an. In diesen Wohnblock in Lugau (Erzgebirge) brachen Unbekannte ein. Sie richteten einen enormen Schaden an. © Ralph Kunz Irgendwann im Juli brachen sie einen Zugang zum Haus auf und knackten mehrere Wohnungstüren. Dort bauten die Einbrecher reihenweise Badarmaturen ab.

Zudem öffneten sie Stromverteilerkästen, schnitten Stromkabel ab und nahmen sie mit. Weitere Beute legten die Täter zum Abtransport bereit. Die Wohnungsbaugesellschaft Oelsnitz/E. entdeckte den Einbruch, bevor die Einbrecher zurückkehrten. Sie schätzt den Stehlschaden vorläufig auf mindestens 10.000 Euro, den Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhilfe. Wem sind in den vergangenen Wochen in der Sallauminer Straße Personen aufgefallen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen können? Hinweise könnt Ihr unter der Nummer 0371/3873448. geben.

Titelfoto: Ralph Kunz