03.03.2024 11:36 Mann masturbiert auf Bank am Waldrand im Erzgebirge: Spaziergängerin erstattet Anzeige

Am gestrigen Samstag hat in Oelsnitz im Erzgebirge ein Mann auf einer Bank am Waldrand masturbiert. Eine Spaziergängerin erstattete Anzeige.

Von Claudia Ziems

Oelsnitz/Erzgeb. - Mann masturbiert auf einer Bank am Waldrand im Erzgebirge! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling Am gestrigen Samstagvormittag erstattete eine Spaziergängerin Anzeige bei der Polizei wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung. Auf einer Bank an einer Wiese am Waldrand im Bereich der Straße Am Höhlholz saß ein etwa 20- bis 30-jähriger Mann, der mit heruntergelassener Hose masturbierte. "Als die Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen, verschwand der dunkel gekleidete Mann mit einem hellen Mountainbike", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich an das Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 90-0 wenden.

