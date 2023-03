Mann schmuggelt Crystal in Unterhose: Drogen an Penis festgebunden

Johanngeorgenstadt - Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt haben am Bahnhof in Johanngeorgenstadt ( Erzgebirgskreis ) bei einem Zugpassagier Drogen gefunden - an einem etwas ungewöhnlichen Ort.

Bei einem 30 Jahre alten Mann aus Leipzig haben Zöllner mehr als 30 Gramm Crystal gefunden. (Symbolbild) © David-Wolfgang Ebener/dpa

Wie der Zoll am Freitag mitteilte, war der 30 Jahre alte Leipziger am 27. Februar zusammen mit einem Mann (27) aus Annaberg mit einem Zug aus der Tschechischen Republik nach Sachsen eingereist.

Die beiden wollten am Bahnhof in Johanngeorgenstadt in die Erzgebirgsbahn umsteigen.

"Während der Kontrolle gaben beide an, in der Tschechischen Republik nur ein Bordell besucht, aber keine Waren eingekauft zu haben. Der 30-Jährige räumte jedoch den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief bei beiden Männern positiv", so ein Sprecher des Zolls.

Die Beamten führten eine körperliche Durchsuchung der Männer durch und entdeckten dabei in der Unterhose des 30-Jährigen ein Kondom, in dem rund 32 Gramm Crystal verpackt waren. Das Kondom war an seinem Geschlechtsteil festgebunden.