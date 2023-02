Mega-Diebstahlserie im Erzgebirge und Zwickau aufgeklärt: Mutmaßlicher Täter im Knast!

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und ins Gefängnis gesteckt (Symbolbild). © 123RF/stylephotographs

Bis in den Januar herein wurden dem Polizeirevier Aue zahlreiche, teils dreiste Diebstähle gemeldet. Schnell wurde klar, dass es sich vermutlich um ein und denselben Täter handelt.

Am 31. Dezember soll er bei einem Gottesdienst in der Friedenskirche in Aue verschiedene persönliche Gegenstände aus einem Nebenraum gestohlen haben.



Dabei krallte er sich auch die Schlüssel des Pfarramtes. Damit soll er Anfang Januar in das Gebäude gekommen sein und unter anderem Geld gestohlen haben.

Außerdem soll der 39-Jährige eine Physiotherapiepraxis und einen Friseursalon in Aue-Bad Schlema bestohlen haben. Dazu ging er in die Aufenthaltsräume und schnappte sich Geld und Schlüssel.

Unglaublich! Mit den Schlüsseln soll der Deutsche in die Wohnungen der Mitarbeiter gelangt sein - auch dort nahm er Bargeld und Wertsachen mit.